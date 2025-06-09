News

Cyclists ride 500km for Cure Kids

The 2025 Cure Kids Fiji500 has raised more than $170,000 for the Fiji Oxygen Project.
More News & Videos

News

Global turmoil hits island economies

News

Vehicle misuse under scrutiny

News

No recorded teacher cases of mental illness

Climate Change

Urgent calls for policy reform

News

Pacific youth urged to lead climate fight now

News

Lakeba women acknowledged for continued accountability

News

Rabuka strengthen ties with India

News

India to boost Fiji’s bio-fuels collaboration
More News & Videos

Fixtures & Results

Labasa
03 Aug
0 - 0
Pool Match
Extra BOG 2025
Lautoka
Suva
03 Aug
0 - 2
Pool Match
Extra BOG 2025
Rewa
Ba
03 Aug
5 - 2
Pool Match
Extra BOG 2025
Nadroga
Nadi
03 Aug
1 - 1
Pool Match
Extra BOG 2025
Navua
Labasa
02 Aug
2 - 0
Pool Match
Extra BOG 2025
Nadroga
Lautoka
02 Aug
0 - 0
Pool Match
Extra BOG 2025
Ba
Nadi
02 Aug
0 - 3
Pool Match
Extra BOG 2025
Rewa
Navua
02 Aug
3 - 0
Pool Match
Extra BOG 2025
Suva
More Extra BOG 2025
Nasinu
26 Jul
2 - 1
Round 2 - Week 5
Extra Premier League
Nadi
Labasa
26 Jul
1 - 0
Round 2 - Week 5
Extra Premier League
Navua
Nadroga
27 Jul
2 - 1
Round 2 - Week 5
Extra Premier League
Suva
Lautoka
27 Jul
2 - 0
Round 2 - Week 5
Extra Premier League
Tavua
Rewa
27 Jul
2 - 0
Round 2 - Week 5
Extra Premier League
Ba
Ba
19 Jul
9 - 1
Round 2 - Week 4
Extra Premier League
Nasinu
Nadi
20 Jul
1 - 1
Round 2 - Week 4
Extra Premier League
Nadroga
Navua
20 Jul
1 - 1
Round 2 - Week 4
Extra Premier League
Rewa
More Extra Premier League
NSW Blues
09 Jul
12 - 24
Game 3
State of Origin 2025
QLD Maroons
QLD Maroons
18 Jun
26 - 24
Game 2
State of Origin 2025
NSW Blues
QLD Maroons
28 May
6 - 18
Game 1
State of Origin 2025
NSW Blues
More State of Origin 2025
Crusaders
21 Jun
16 - 12
FINAL
Super Rugby Pacific
Chiefs
Blues
13 Jun
14 - 21
semi-final 1
Super Rugby Pacific
Crusaders
Chiefs
14 Jun
37 - 17
Semi-final 2
Super Rugby Pacific
Brumbies
Reds
31 May
52 - 7
Week 16
Super Rugby Pacific
Fijian Drua
Fijian Drua
17 May
38 - 7
Week 14
Super Rugby Pacific
Force
Fijian Drua
09 May
5 - 34
Week 13
Super Rugby Pacific
Blues
Fijian Drua
03 May
36 - 33
Week 12
Super Rugby Pacific
Reds
Moana Pasifika
26 Apr
34 - 15
Week 11
Super Rugby Pacific
Fijian Drua
More Super Rugby Pacific
South Africa
16 Jul
23:00
T20 2 of 7
Cricket
New Zealand
Bangladesh
26 Jul
21:00
T20 1 of 3
Cricket
Pakistan
Australia
13 Jul
AUS leads
Test 3 of 3
Cricket
West indies
More Cricket

Australia deepens Fiji’s disaster response

Communities to benefit from expanded radiology services

India and Fiji enhance security cooperation

Methodist Church Fiji urges renewal

Calls to boost indigenous education

Commission warns against sharing private information online

Connectivity boost for Yasawa

Rabuka to adopt India's poverty eradication efforts

Consumer Council warns of online scam using chair’s identity

Bainivalu empowers Gau communities

Bainimarama and Qiliho to take the stand tomorrow

Police reveal alarming abuse cases

Methodist Church demotes defiant Ministers

Tax crimes taskforce steps up enforcement

Fiji, India deepen climate and solar partnership

Minister calls for inclusive animal welfare

Forum puts youth voices at the centre of climate decisions

Fiji, India private sectors seal deal

New signatories boost push to close gender financial gap

Nanai’s reappearance sparks culture and curiosity

India's gift to boost sugar sector

Teen mothers need support: Kiran

Youth mental health remains a concern

Ministry turns focus to skills development

Unsafe sex drives HIV

Conference to focus on key issues

Rotuma hosts largest ever Mamasa ceremony

Farmers to benefit from new yaqona machine

PM engages with Fijian diaspora in India

Methodist Church says it does not support temple attacks or break-ins

Police investigating religious statues theft in Nadi

Drug orders reveal gaps

$26M building project launched

Illicit drugs, the devil among us, says Saukuru

New data reveals climate twist

Ministry encourages welfare recipients to earn own income

Waiqele Airport project set to transform Vanua Levu

FTA pushes for long-awaited pay increase

PM announces India health deal

HIV survivor shares life-changing journey

Fiji and PNG join forces to protect Pacific Tuna

Fossil fuels still power Fiji despite green energy pledge

Animal welfare linked to livelihoods and nutrition

Ageing heavy vehicles driving emissions challenge

Phone data lost in Bainimarama-Qiliho trial

Policing chiefs confront Pacific’s security future

Methodist Church conference commences in Suva

Vehicle imports under review to combat traffic congestion

Pregnant women face trauma during child-birth

Network problems limit speed camera effectiveness

FRCS combines technology and fieldwork to recover unpaid taxes

Vigilance builds electoral trust: Mataiciwa

Pacific nations back Australia’s Bid to Host COP31

No place for religious intolerance says Kamikamica

Brain drain hits Empower Pacific

FRCS cracks down on $70m in aged tax debts

Prasad urges Fijian Diaspora to invest

Fiji's waste generation outpaces population growth

Funding shortfall limits patient support

Climate finance gap threatens Pacific, says Prasad

FCOSS urges stronger climate collaboration

Western Division to benefit from new ambulance

Breaking the silence on Postpartum Depression

Concerns raised on unsanitary inter-island ships  

Pacific Islands face "lethal cocktail" of challenges: Prasad

FNPF introduces major changes for members

Namaka PRB estate red-zoned over drug concerns

Rabuka embarks on official India visit

DPM seeks deeper educational and research support

Investment Fiji backs PAFCO in market diversification

Ministry focuses on upgrading live-saving facilities

Minister questions funding cut for Pacific Polytech

FCCC warns public of evolving scam tactics

Prasad clarifies FNPF withdrawal age

Local businesses call for updated systems

Climate costs billions, Pacific receives pennies: Professor Prasad

North residents charged over dengue risk

Ministry assures safe cancer care

Public health act review targets emerging risks

Consumer Council warns of new scam

2021 marked Fiji’s deadliest disaster year

Police raise concerns over misuse of social media

Fiji sees stronger trade and investment flows

Multi-million-dollar teachers’ village opens in Lautoka

Health Ministry eyes land partnerships for staff housing

APMT expands training opportunities in Fiji

Rabuka to visit India

Man to front court for alleged online fraud

Minister urges schools to use grants wisely

Ministry rolls out eco-friendly crematorium

Justice Ashton-Lewis has no authority post-inquiry: Bainivalu

Lomaiviti set for first pharmaceutical centre

PM warns against civil disobedience

Sextortion warning for girls online

Couple to enter plea in sextortion case

Ministry secures 40 defibrillators

Minister urge stronger village cyclone prep

Disaster plans at risk without key data

Policy sets tough standards for child safety

PAYE spike explained

Former MP urges reform of 2013 Constitution

Man faces deception charge

Experts demand stricter animal protection laws

Gas crematorium project underway in Ba

Rabuka disappointed with Judge’s public comments

FHEC questions grants to two institutions, Finance Minister clarifies

Review of vehicle imports underway

Target jobless youth for overseas work: FCEF

Macuata leaders take stand against youth crime and drug abuse

Content creators call for monetization

TB checks underway

Pacific Recyclers Alliance gains legal status

Methodist Church faces membership crisis

New rules aim to stop ships being dumped at sea

Fiji and PNG forge stronger trade ties

Calls for tougher penalties to strengthen Public Health Act

Ferry set to transform Yasawa travel and tourism

Teen remanded in Naduna idol vandalism case

China fires back at claims over PIF meeting

Bulitavu drops climate challenge at national dialogue

Water metering project to cut losses

Ministry negotiates as Aspen ends outpatient services

Youth crime soars as drugs spread

Commission of Inquiry official under investigation

Seruiratu criticises Fiji’s sustainability approach

PCS secures ISO 27001:2022 certification

Supreme Court ruling before Sept 5

Government steps in as cane burning hits sugar quality

Teen to face court over statue damage 

Leaders warn survival at risk without climate action

Man charged with theft

Needle program reduces HIV

Housing Authority targets informal settlements

Ministry assures chemotherapy drugs provided at no cost

Fijian ICC prosecutor targeted in US sanctions list

Bua rally for dengue awareness on World Mosquito Day

Villagers ask for bridge to ensure safe school access

Methodist Church opens news service station

$10,000 lawsuit dismissed

Road upgrades will take time

MIOT to bring advanced cancer care

Walker defends Supreme Court’s role in Constitution case

Financial literacy an issue says PM

Trio granted bail in $1 million theft case

Struggles over indigenous rights

New support to fight Fiji’s alcohol crisis

Neglected landscape along Namaka-Martintar highway

Green light for India-Fiji Super Specialty Hospital

Moses urges Supreme Court not to overstep authority

FLP says Court cannot pick and choose provisions