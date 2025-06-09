Four uncapped players named in Flying Fijians squad

[Source: Fijian Rugby/ Facebook]
Four players are in line to make their FIJI Water Flying Fijians debut after being named in Fiji’s squad for the upcoming Nations Championship Test matches against France, Ireland, and Italy.
The uncapped quartet includes Peniami Narisia, Marika Parker, Nathan Hughes, and Setareki Bituniyata, with all four rewarded for their performances at the domestic and professional levels.
The squad features a strong blend of experience and youth, with established internationals such as Frank Lomani, Caleb Muntz, Tevita Ikanivere, Peni Ravai, Josua Tuisova, Ben Volavola, Sireli Maqala, Jiuta Wainiqolo, Selestino Ravutaumada, Peceli Yato, and Kitione Salawa all included.
The forwards selected are Eroni Mawi, Peni Ravai, Luke Tagi, Inoke Ravuiwasa, Tevita Ikanivere, Zuriel Togiatama, Peniami Narisia, Vilikesa Nairau, Marika Parker, Isoa Nasilasila, Setareki Turagacoke, Mesake Vocevoce, Pita-Gus Sowakula, Lekima Tagitagivalu, Nathan Hughes, Kitione Salawa, Peceli Yato, Joseva Tamani, and Elia Canakaivata.
The backs named are Frank Lomani, Simione Kuruvoli, Terio Tamani, Caleb Muntz, Vilimoni Botitu, Ben Volavola, Setareki Bituniyata, Vinaya Habosi, Josua Tuisova, Sireli Maqala, Iosefo Masi, Isikeli Rabitu, Jiuta Wainiqolo, Selestino Ravutaumada, Salesi Rayasi, and Ponipate Loganimasi.