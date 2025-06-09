Tuwai, Samusamuvodre get first Flying Fijians call-up

Loose forward Isoa Tuwai and winger Tuidraki Samusamuvodre have earned their first national team selection after being named in the Flying Fijians squad for the Pacific Nations Cup.
They headline a 33-man squad dominated by Swire Shipping Fijian Drua players, with head coach Mick Byrne opting for a blend of familiar combinations and overseas-based firepower.
Up front, the Drua’s front-row core, Eroni Mawi, Haereti Hetet, Mesake Doge, Tevita Ikanivere, Kavaia Tagivetaua and Motikiai Murray will be joined by Bill Mata and Kitione Salawa.
The backline is equally loaded with Drua talent, including Philip Baselala, Simione Kuruvoli, Kemu Valetini, Kalaveti Ravouvou, Taniela Rakuro and captain Semi Radradra, alongside veteran Setareki Tamanivalu and Isaiah Armstrong Ravula.
Forwards: Eroni Mawi, Haereti Hetet, Mesake Doge, Samu Tawake, Meli Tawake, Tevita Ikanivere, Kavaia Tagivetaua, Zuriel Togiatama, Isoa Nasilasila, Temo Mayanavanua, Mesake Vocevoce, Etonia Waqa, Elia Canakaivata, Motikiai Murray, Isoa Tuwai*, Bill Mata, Kitione Salawa.
Backs: Philip Baselala, Simione Kuruvoli, Sam Wye, Kemu Valetini, Caleb Muntz, Kalaveti Ravouvou, Inia Tabuavou, Tuidraki Samusamuvodre*, Ponipate Loganimasi, Taniela Rakuro, Semi Radradra, Isaiah Armstrong Ravula, Setareki Tamanivalu.
The Flying Fijians will take on Tonga in their opening match on the 30th of this month at the HFC Bank Stadium in Suva.
