Ba and Tailevu Naitasiri dominate Fiji U20 Women squad

[ Source : Fiji Football Association/Facebook]

Eight Ba players are in the 25 member Digicel Fiji Under 20 Women’s team and five from Tailevu Naitasiri.

The Fiji Football Association released the players names one week ahead of their camp in Ba.

Labasa and Navua have three reps each while Tavua, Lautoka, Rewa, Taveuni, Savusavu and Nasinu have a player in the squad.

National reps like Adi Litia Bakaniceva, Narieta Leba and Angeline Rekha are in the squad.

The Fiji U20 will be in camp at the Fiji FA Academy in Ba from the 5th to the 11th of next month.

Digicel Fiji U20 Women

1 ELESI TABUNASE – BA

2 NARIETA LEBA- BA

3 SISLIA KULADINA-BA

4 ANGELINE REKHA- BA

5 ASELA COKANASIGA-BA

6 MERESENI WAQALI-BA

7 ASENECA NAIO-BA

8 ULAMILA RASOVASOVA-BA

9 LUSE RATULELE- TAVUA

10 CAROLINE QALIVERE – LAUTOKA

11 KATARINA NAILELE- TAILEVU NAITASIRI

12 KASANITA TAUFA- TAILEVU NAITASIRI

13 SERUWAIA LAULABA- TAILEVU NAITASIRI

14 ILISAPECI KONASINU- TAILEVU NAITASIRI

15 MEREANI LAQENE- TAILEVU NAITASIRI

16 ADI LITIA BACANICEVA- REWA

17 EMILY ESPOSITO – NASINU

18 WENDY TEAMI VEITOYAKI- TAVEUNI

19 SONIA ALFRED- LABASA

20 SEINI VULAGI- NAVUA

21 TAVENIA SOVUNIVULA – NAVUA

22 PIJILA KILAIWACA- NAVUA

23 EMA MEREIA- LABASA

24 ANNIE MAY- SAVUSAVU

25 GRACE VERELAKAVUTU- LABASA