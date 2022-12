Top 55 confirmed

The following are candidates who are currently amongst the 55 who will be the next Members of Parliament.

FijiFirst:

Josaia Voreqe Bainimarama, Aiyaz Sayed-Khaiyum, Parveen Kumar Bala, Mahendra Reddy, Hem Chand, Ratu Josaia Bulavakarua Niudamu, Rinesh Rajesh Sharma, Alvick Avhikrit Maharaj, Rosy Sofia Akbar, Vijay Nath, Ioane Naivalurua, Inia Batikoto Seruiratu, Shalen Kumar, Faiyaz Siddiq Koya, Premila Devi Kumar, Jone Usamate, Viam Pillay, Sanjay Salend Kirpal, Joseph Nitya Nand, Semi Tuleca Koroilavesau, Ifereimi Waqainabete, Viliame Naupoto, Aliki Bia, Naisa Tatau Tuinaceva, Mosese Drecala Bulitavu, Ketan Kirit Lal

People’s Alliance:

Sitiveni Ligamamada Rabuka, Lynda Diseru Tabuya, Charan Jeath Singh, Filimoni Wainiqolo Rasokisoki Vosarogo, Manoa Seru Nakausabaria Kamikamica, Isikeli Tuiwailevu, Iliesa Sovui Vanawalu, Siromi Dokonivalu Turaga, Ratu Atonio Rabici Lalabalavu, Jese Saukuru, Ratu Rakuita Solesole Sauramaeva Vakalalabure, Maciu Katamotu Nalumisa, Jovesa Rokuta Vocea, Sakiusa Tubuna, Vatimi Tidara Tuinasakea Kaunitawake Rayalu , Ro Filipe Qaraniqio Tuisawau, Tomasi Niuvotu Tunabuna, Sakiasi Raisevu Ditoka, Esrom Yosef Immanuel, Kalaveti Vodo Ravu, Alitia Vakatai Bavou Cirikiyasawa Bainivalu.

National Federation Party:

Biman Chand Prasad, Lenora Salusalu Qereqeretabua, Agni Deo Singh, Pio Tikoduadua, Sashi Kiran

SODELPA:

Viliame Rogoibulu Gavoka, Ifereimi Vasu, Aseri Masivou Radrodro