U-23 side named, leaves for NZ tomorrow

[Source: Fiji Football Association/ Facebook]
The Fiji Football Association has named their 29-men side for the OFC Men’s Under-23 Olympic qualifiers.
The qualifiers will be held at Go Media Stadium in Auckland from August 27 to September 9.
The U23 side has been drawn in Pool A alongside New Zealand, Papua New Guinea, and American Samoa.
The winner of this tournament will earn the right to represent Oceania at the Paris 2024 Summer Olympics.
Team Fiji leaves our shores early tomorrow morning.
1 JASON ROKOVUCAKE GOALKEEPER TAILEVU NAITASIRI
2 ISIKELI SEVANAIA GOALKEEPER NADROGA
3 AYDIN MUSTAHIB GOALKEEPER MANUREWA AFC
5 MOHAMMED RAHEEM RIGHT BACK BA
6 PECELI SUKABULA RIGHT BACK BA
7 INOKE TURAGALAILAI CENTRE BACK SUVA
8 RAHUL NARESH CENTRE BACK BA
9 STERLING VASCONCELLOS CENTRE BACK LAUTOKA
10 SEMI NABENU CENTRE BACK AUCKLAND UTD
11 PAVIT SINGH CENTRE BACK NORTH WELLINGTON
12 MOHAMMED NABEEL-LEFT BACK MANUREWA AFC
13 RAJ PILLAY LEFT BACK BA
14 GULAM RAZOOL RIGHT MIDFIELD BA
15 NABIL BEGG RIGHT MIDFIELD BA
16 BRENDAN MCMULLEN CENTRE MIDFIELD WELLINGTON OLYMPIC
17 JOSAIA SELA CENTRE MIDFIELD REWA
18 SAILASA RATU CENTRE MIDFIELD BA
19 MOHAMMED YUNUS ATIQ CENTRE MIDFIELD SOUTH AUCKLAND RANGERS
20 ESHAN KUMAR CENTRE MIDFIELD NADI
21 GYANESH REDDY CENTRE MIDFIELD PAPAKURA CITY FC
22 APOROSA YADA LEFT MIDFIELD LAUTOKA
23 NETANI SULUKA LEFT MIDFIELD LABASA
24 THOMAS DUNN STRIKER NAVUA
25 ETONIA DOGALAU STRIKER BA
26 SULIANO DOLI STRIKER NAVUA
27 EPELI VALEVOU STRIKER REWA
28 Abdullah Aiyaz
29. PETER RAVITASAU