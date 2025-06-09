News

Koya raises cost-of-living concerns in Parliament

Sainiani Boila Multimedia Journalist [email protected]

March 12, 2026 6:07 am

Opposition MP Faiyaz Koya says rising living costs continue to place pressure on many families across Fiji.

Speaking in Parliament, Koya claimed households are struggling to meet everyday expenses despite government reports of economic growth.

He highlighted increasing food prices and transportation costs as key factors affecting family budgets.

Koya says economic statistics mean little when people cannot afford basic necessities.

He also raised concerns from businesses about economic uncertainty and the continued migration of skilled workers overseas.

According to Koya, many Fijians are questioning who is benefiting from the reported economic growth.

