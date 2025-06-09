2026 FIPRA Music Award Nominees

[Nominees for 2026 FIPRA Music Awards]
The FIPRA Music Awards returns after 2 years away on 23 May 2026, to The Grand Pacific Hotel, Suva — a night set to honour the passion, resilience and creativity of Fiji’s songwriters and
composers. The nominees for the respective categories are as follows:
BEST ITAUKEI SONG
Au Masulaka – Ratu (feat. Bale)
JEROME LINO TAULEKA, RATU ELIJAH GODWIN MATANIMEKE NAITINI
Burotukula – Liz Vamarasi
ELIZABETH SOPHIA VAMARASI, STEVEN CRYSTAL VEREAKULA
Kavoro – Paradise Rootz & George Fiji Veikoso
GEORGE BROOKS VEIKOSO, LEDUA CAKACAKA, JONATHAN VITO TUPAI, HENNIE TUI, AVINA FILI KELEKOLIO
Rawai – Liz Vamarasi
JEROME LINO TAULEKA
Wasea – Liz Vamarasi
STEVEN CRYSTAL VEREAKULA, ELIZABETH SOPHIA VAMARASI
BEST ENGLISH SONG
Island of Love – Radike
SIMEON RADIKE TOLOTU
Love Has Gone – Paradise Rootz
SERU TAWAKE, ISAAC CABORI, AVINA FILI KELEKOLIO, HENNIE TUI, JONATHAN VITO TUPAI
Searching For Love – Simpson Family
RAYMOND SIMPSON
Urolevu – Kuki
APAKUKI WAISAVU NALAWA
Wele – InsideOut
TIMOTHY SOLOMON, APAKUKI WAISAVU NALAWA, RATU VILIAME DAUTEI, SEMESA VILISE
BEST GOSPEL SONG
E Delana Koya – Rehoboth Gospel
VILITATI TURAGA
Ena Tavoya Kecega – Josefa Rakuro Gospel
TOMASI TIKO GAUNAVINAKA
Ni’u Tu Ena Sala Oqo – Echoes of Deliverance
SAVENACA NAMARA
Sega Tale Na Yaca – Dakui Yavea Gospel
NALAWA APAKUKI WAISAVU
Varautaka Nomu Bula – Simpson Family
SIMPSON RAYMOND
BEST HIP HOP SONG
Jeke Taniela – Mr Sam
SAM KURUKITOGA
Niko Yali – Mr Sam (feat. Ju Ben & Red Child)
SAM KURUKITOGA, PENI ROQARA, SAMISONI NABILIVALU
BEST SIGIDRIGI SONG
Me’u Cegu Li Vei Cei – Cakau Ni Mana Kei Uluinaviriviri
JOSEVA LEVU
Qasikalolo – Seru Tawake & Paradise Rootz
LEDUA CAKACAKA
MOST POPULAR SONG
Kavoro – Paradise Rootz & George Fiji Veikoso
GEORGE BROOKS VEIKOSO, LEDUA CAKACAKA, JONATHAN VITO TUPAI, HENNIE TUI, AVINA FILI KELEKOLIO
Ni’u Nomu – Cagi Ni Delaiyatova
LEDUA CAKACAKA
Rawai – Liz Vamarasi
JEROME LINO TAULEKA
Vakawaleni Au – Kali Tui
STEVEN CRYSTAL VEREAKULA
Vukaci – Liz Vamarasi & Sean Rii
JEROME LINO TAULEKA, RICHIE TARIOFA SAENI
MOST POPULAR MUSIC VIDEO
Future Me – Sinu
SALOTE SINUKULA NAULUMATUA
Sulumi Ena Kavoro – Paradise Rootz & Seru Tawake
SERU TAWAKE, SETAREKI BALEIRARA
Wasea – Liz Vamarasi
STEVEN CRYSTAL VEREAKULA, ELIZABETH SOPHIA VAMARASI
Watiqu – Kuki (feat. Marama)
APAKUKI WAISAVU NALAWA
Wele – InsideOut
TIMOTHY SOLOMON, APAKUKI WAISAVU NALAWA, RATU VILIAME DAUTEI, SEMESA VILISE
BEST NEW ARTIST
Asinate Mekemeke
label – CIWA MUSIC
Sinu
label – MANGROVE PRODUCTIONS
Radike
label – CIWA MUSIC
Fo Sho
label – RESONANCE ENTERTAINMENT
Grace Vuata
label – SPOTLIGHT ENTERTAINMENT
ARTIST OF THE YEAR
Paradise Rootz
label – WANMUSIC
InsideOut
label – RESONANCE ENTERTAINMENT
Cagi Ni Delaiyatova
Independent
Kuki
label – RESONANCE ENTERTAINMENT
Liz Vamarasi
label – VTBOP MUSIC
BEST COMPOSITION (PREMIER AWARD)
Kavoro – Paradise Rootz & George Fiji Veikoso
GEORGE BROOKS VEIKOSO, LEDUA CAKACAKA, JONATHAN VITO TUPAI, HENNIE TUI, AVINA FILI KELEKOLIO
Ni’u Nomu – Cagi Ni Delaiyatova
LEDUA CAKACAKA
Rawai – Liz Vamarasi
JEROME LINO TAULEKA
Vukaci – Liz Vamarasi & Sean Rii
JEROME LINO TAULEKA, RICHIE TARIOFA SAENI
Wasea – Liz Vamarasi
STEVEN CRYSTAL VEREAKULA, ELIZABETH SOPHIA