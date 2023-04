FVF names training squads for Pacific Games

Fiji Volleyball is on course with its preparations for the Pacific Games later this year.

The federation completed its last sanctioned tournament of the season, the Hot Bread Kitchen Easter Championship, with Suva Volleyball claiming the titles for both the men and women’s divisions.

Suva dominated FVF’s three major tournaments, adding the Easter trophies to the Vulaca and Vanua Challenge awards.

Fiji Volleyball has also named a training squad of 40 with Nadi players dominating the numbers for the men.

Suva and Lautoka make up majority of the players selected in the women’s squad.

Squads:

Women

No. Name Association

1 Peniana Tokaduadua – Delainavesi

2 Sally Aitchison – Delainavesi

3 Tutaisa Vananalagi – Delainavesi

4 Maraia Aitchson – Delainavesi

5 Verenaisi Vuya – Kinoya

6 Ecelina Lalabalavu – Kinoya

7 Rota Seniyasi – Kinoya

8 Eka Tabakaucoro – Lautoka

9 Laite Kalokaloserau – Lautoka

10 Judith Lomalagi – Lautoka

11 Filo Savenaca – Lautoka

12 Caroline Stevens – Lautoka

13 Katarina Nukuvou – Lautoka

14 Aliote Leve Lautoka

15 Laite Nima Lautoka

16 Shirley Musudroka Lautoka

17 Siteri Lilicama Lautoka

18 Alisi Ruvenalagi Nadi

19 Kula Maiwalu Nadi

20 Adi Repeka Lasaqa Nadi

21 Laisa Uqeuqe Northwest

22 Mereoni Rauga Northwest

23 Saravina Buto Raiwai

24 Timaima Lomani Raiwai

25 Asinate Qiliho Raiwai

26 Eseta Vosavakadua Raiwai

27 Adi Teimumu Moce Raiwai

28 Gloria Taylor Suva

29 Miriama Frances Suva

30 Vasemaca Seniovota Suva

31 Ulamila Karisitiana Suva

32 Marica Togayali Suva

33 Daiana Waqavakatoga Suva

34 Vunisei Mateiwai Suva

35 Finau Lalabalavu Suva

36 Sereani Turova Suva

37 Sainimere Sema Suva

38 Miliana Ratulevu Suva

39 Ilisapeci Toga Suva

40 Aggie Malimali Suva

Men

No. Name Association

1 Wame Salabogi Suva

2 Ligitoni Rakai Delainavesi

3 Atonio Raturoba Suva

4 Filipe Navosa Delainavesi

5 Waisake Rabuatoka Suva

6 Jese Navaidula Nadi

7 Sevuloni Kurucake Nadi

8 Nacanieli Rabuku Suva

9 Sepesa Tawake Lautoka

10 Rupeni Cokomata Kinoya

11 Joape Tokalauvere Kinoya

12 Mosese Cola Suva

13 Koroi Nawalu Kinoya

14 Joshua Savukikadavu Raiwai

15 Esala Tawake Kinoya

16 Semesa Wainidrola Nadi

17 Isoa Nawalu Kinoya

18 Marika Toutou Nadi

19 Anthony Foster Lautoka

20 Qilu Elliot Lautoka

21 Penieli Tokaduadua Kinoya

22 Timoci Draunibaka Qio Raiwai

23 Jekesoni Salawaqa Raiwai

24 Ratu Jone Raravisa REVA

25 Leo Cakaunivalu REVA

26 Paula Makario Lautoka

27 Joji Katia Suva

28 Joseva Raitala REVA

29 Tevita Natuvono REVA

30 Sairusi Ceavula Nadi

31 Paul Vatucawaqa Nadi

32 Cama Tabua Raiwai

33 Peni Vulaki Delainavesi

34 Eparama Dawai Lautoka

35 Kanala Pio Corivatu Nadi

36 Etika Vakalala Northwest

37 Lenny Wilson Raiwai

38 Waisake Bebe Lautoka

39 Ilaitia Tikoenavuli Nadi

40 Viliame Bulu Nadi