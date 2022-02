New inclusions in Fiji 7s extended squad

A good number of new faces have been included into the Fiji 7s side extended squad.

These players were scouted following the conclusion of the Fun Flavour Super Sevens Series leg one at Lawaqa Park in Sigatoka yesterday.

Head Coach Ben Gollings has included Army speedster, Inia Tawalo along with Dominion Brothers duo Sakiusa Siqila and winger Petero Ratumaitavuki.

Also included are Seru Waqalevu, Apisai Ravueta, Vuiviwa Naduvalo, Tabadamu playmaker Petero Kelevanua, Apolosi Tora, Sakeo Delai, Jope Tikomailepanoni, Jiosevani Soro and Apolosi Tora.

These players join Semi Kunatani, Josua Vakurunabili, Jerry Tuwai and Waisea Nacuqu in the squad.

Fiji 7s extended squad;

Forwards

Ratu Josua Vakurunabili

Joseva Talacolo

Elia Canakaivata

Jeremaia Matana

Tevita Daugunu

Tira Patterson

Jiosevani Soro

Semi Junatani

Apolosi Tora

Sakeo Delai

Jope Tikomailepanoni

Wame Ratuva

Backs

Jerry Tuwai

Filipo Bukayaro

Daniele Yaya

Waisea Nacuqu

Petero Kelevanua

Sakiusa Siqila

Kaminieli Rasaku

Filipe Sauturaga

Seru Waqalevu

Iowane Teba

Petero Ratumaitavuki

Manueli Maisamoa

Apisai Ravueta

Vuiviwa Naduvalo

Inia Tawalo