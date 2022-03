New players for Naitasiri

Seven players are set to make their debut for Naitasiri tomorrow in the much anticipated Farebrother Challenge against Namosi.

They are Asiveli Rokoua, Marika Nadau, Jone Navori, Anasa Raqili, Viliame Kanatanua, Uraia Torau and Nemani Cavulati.

The Highlanders have maintained a few of its forwards from last year with the likes of Seremaia Naureure, Esikia Macu, and Sikeli Kaloucava.

Article continues after advertisement

The backline still have the services of Kini Douglas, Kaliova Mocetadra and Etonia Rokotuisawa.

Naitasiri will play Namosi at Naluwai ground while Northland hosts Rewa at Gatward Park in Korovou.

In other games, Suva takes on Nadi at the ANZ Stadium while Nadroga plays Tailevu Lawaqa Park in Sigatoka.

All games starts at 3 pm.

Team list:

1)Asiveli Rokoua

2)Seremaia Naureure

3)Inoke Ravuiwasa

4) Esikia Macu

5) Marika Nadau

6) Jone Navori

7) Tomasi Naiduki

8)Sikeli Kaloucava

9) Anasa Raqili

10) Kini Douglas

11) Viliame Kanatabua

12) Uraia Torau

13) Filimoni Waqainabete

14) Kaliova Mocetadra

15) Etonia Rokotuisawa

16) Kone Vatukela

17) Joeli Veitayaki

18) Apakuki Naivanawalu

19) Vilikesa Ravutu

20) Maciu Vakacabeqoli

21) Nemani Cavuilati

22) Vatiliai Vosawale

22) Josua Yavala

23) Keasi Naigulevu