National U20 to begin preparations for World Rugby Championship

The Fiji Under-20 extended squad will begin preparations for the World Rugby U20 championship on Monday.

Fiji Rugby named the extended squad last week as they look to narrow down the best players for the championship.

The World Rugby U20 Championship was scheduled to be hosted in northern Italy in late June and July last year but was cancelled due to the COVID-19 pandemic.

The national U20 side was drawn in Pool D with England, Italy and South Africa.

They were due to face England in their first pool match.

Extended Squad:

Loose Head Prop

Simione Bulai

Alipate Toko

Sekove Tuvakakaikoya

Nedly Grant

Sireli Bolanavanua

Apisalome Tuinabouwaqa

Jacoro Waqanivau

Sunia Digova

Hookers

Jerry Komailevuka

Jerry Saumaka

Isimeli Nainima

Ilijah Rokosalala

Maika Solikibau

Apisalome Vidovi

Benji Baselala

Patemo Nuku

Tight Head Prop

Vilikesa Nairau

John Muller

Semesa Qiolele

Atunaisa Maiono

Patrick Naliva

Aisake Atani

Locks

Lorima Nadrakro

Sailosa Vukalokalo

Frederick Ralulu

Sailasa Dunibitu

JamesTavui

Isoa Nalio

Samuela Tawake

Nadidi Taginisola

Jenerio Wakeham

Sean Algar

Loose Forwards

Issac Sailo

Sakiusa Vosayaco

Talatala Tokibai

Tuvili Vacavavula

Semi Tauyavuna

Naibuka Matadigo

Sitiveni Kaila Tikomaiwelesi

Moji Qionamacawa

No 8

Joseva Vakarewa

Drisco Radrotini

Onisimo Yabaki

Ilikimi Torosi

Halfback

Jonathon Sovasova

Jovilisi Taraka

Sefanaia Kaivei

Gabby Vudiloaloa

Apisai Komai

Jacob Etonia

Simeli Karacia

First Five

Sirilo Lala

Everoni Korobiau

Andrew McConnell

Jack Volavola

Timoci Tiloko

Midfield

Viliame Qalovi

Jolame Sauqaqa

Asivurisi Vacavavula

Michael Ofati

Viliame Soko Nakiusa

Solomone Nakulanasiga

Wings

Ilatia Nabati

Panapasa Oscar

Tevita Belo

Jonetani Sauturaga Tavuto

Akuila Tuva

Jone Dakunoi

Paul Dolokoto

Fullback

Rusi Kaibau

Kevu Sauvakacolo

Sireli Masi

Diri Yalayala

James Ranitu