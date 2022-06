Five to debut for Flying Fijians

Five players will make their debut for the Vodafone Flying Fijians against Tonga in the opening Pacific Nations Cup round.

Drua stars Isoa Nasilasila,Rusiate Nasove, Vinaya Habosi, Kalaveti Ravouvou are in the starting 15 while Seta Tamanivalu will come off the bench.

Waisea Nayacalevu will lead the side.

Vodafone Flying Fijians squad Vs Tonga:

Haereiti Hetet

Tevita Ikanivere

Manasa Saulo

Isoa Nasilasila*

Tevita Ratuva

Mesualme Kunavula

Rusiate Nasove*

Albert Tuisue

Frank Lomani

Teti Tela

Vinaya Habosi*

Kalaveti Ravouvou*

Waisea Nayacalevu {c}

Jiuta Wainiqolo

Setareki Tuicuvu

Reserves

Sam Matavesi

Eroni Mawi

Luke Tagi

Apisalome Ratuniyarawa

Kitione Kamikamica

Peni Matawalu

Setareki Tamanivalu*

Manasa Mataele

