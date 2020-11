Fijiana XV Rugby World Cup squad named

Fijiana 15s head coach Senirusi Seruvakula has named his extended squad for the upcoming Women’s Rugby World Cup.

Players were chosen from the Skipper Cup, Vodafone Vanua challenge, and the recently concluded Regional 10s competition.

Some notable names in the squad include Sereima Leweniqila, Rusila Nagasau, veteran Mere Moto, Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica,

Lautoka’s Sesenieli Donu, and Fijiana 7s rep Raijieli Daveua.

Also in the mix is Fijiana 7s recruits Doreen Narokete, winger Alowesi Nakoci, former captain Priscilla Siata and impressive Nadroga full-back Reapi Uluinasau.

The Women’s Rugby World Cup will be held next year in New Zealand between September 18 and October 16 next year.

Fijiana Extended Squad

FORWARDS

1. Vika Matarubu

2. Makereta Tunidau

3. Litia Marama

4. Joma Sera

5. Sereima Leweniqila

6. Josivini Gusivalu

7. Laisa Taga

8. Akosita Raratabu

9. Karalaini Nasewa

10. Maria Marawa

11. Lanieta Lala

12. Laisa Vosa

13. Aliti Vosabiai

14. Mariana Talatoka

15. Merewai Cumu

16. Mere Tuidama

17. Senimelia Waqa

18. Maria Narara

19. Sereima Rauqe

20. Rusila Nagasau

21. Vasiti Turaganisolevu

22. Isabella Koi

23. Salanieta Railumu

24. Emily Taylor

25. Akosita Lete

26. Luisa Kunadua

27. Margaret Tabuanitoga

28. Fulori Nabura

29. Bulou Wainikiti

30. Doreen Narokete

31. Verenaisi Bari

32. Keleni Marawa

33. Ilivani Biukula

34. Ema Adivitaloga

35. Eunice Rainima

36. Torika Semo

37. Mere Moto

38. Nioni Nai

39. Lavenia Tinai

BACKS

40. Mereula Torooti

41. Ana Maria Roqica

42. Setaita Railumu

43. Tokasa Seniyasi

44. Livia Nadei

45. Lusia Basei

46. Seleima Vuidravuwalu

47. Sisilia Namatasere

48. Mereani Moceituba

49. Mela Matanatabu

50. Ro Ela Radiniyavuni

51. Sesenieli Donu

52. Vasiti Solikoviti

53. Vitalina Naikore

54. Ana Maria Naimasi

55. Adi Vani Buleki

56. Miliakere Raluve

57. Raijieli Daveua

58. Losana Bainivalu

59. Aloesi Nakoci

60. Adi Ana Rawailala

61. Litiana Vueti

62. Taraivini Adiraba

63. Rusila Tamoi

64. Priscilla Siata

65. Loata Rokobe

66. Mereani Solevu

67. Virisila Radovu

68. Reapi Uluinasau

69. Lavena Cavuru

70. Laisana Likuceva

71. Asena Rokomarama