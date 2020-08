Fiji 7s brothers start for Nadroga

Fiji 7s brothers Sevuloni Mocenacagi and Kavekini Tabu will start together for the first time for Nadroga tomorrow.

The brothers have been named in the Nadroga starting fifteen for their Skipper Cup round six clash against Blue Gas Yasawa.

Experienced players in the run on side are Timoci Sauvoli, Sailosi Dawai, Eremasi Radrodro, Jiuta Lutumailagi and Napolioni Nalaga.

Five players will make their debut for the Stallions including Beniamino Kalounidau who is starting in the number 11 jersey.

The other four will come off the bench with the likes of Waqabaca Ledua, Taitusi Lulusinu, Vilimoni Bainibure and Eroni Bakabaka.

Nadroga will host Yasawa at 3pm on Saturday at Lawaqa Park in Sigatoka.

1.Timoci Sauvoli

2.Meli Neori

3.Jone Koroiduadua

4.Manueli Ratuniyarawa

5.Sailosi Dawai

6.Timoci Davu

7.Rusiate Nasove

8.Eremasi Radrodro

9.Joseva Kuricuva

10.Jiuta Lutumailagi

11.Beniamino Kalounidau

12.Napolioni Nalaga

13.Sevuloni Mocenacagi

14.Kavekini Tabu

15.Lisala Hugavou

16.Ratunaisa Navuma

17.Kitione Vatunitu

18.Setefano Samoca

19.Joseva Nahalo

20.Waqabaca Ledua

21.Taitusi Lulusinu

22.Vilimone Bainibure

23.Eroni Bakabaka