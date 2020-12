Fiji Bati extended squad named

The Fiji National Rugby League has announced its 47-extended squad for the 2021 World Cup from October 23rd to November 27th.

The squad has a mix of experience, age and unique players that will bring their own unique talents into the squad.

14 residents Fijians players have been named in the squad which includes Police Blue’s Ratu Timoci Namotokula, Pio Seci, Penioni Tagituimua and Apakuki Tavodi.

Overseas based players have the likes of Maika Sivo, Tui Kamikamica, Viliame Kikau and Apisai Koroisau.

The final squad will be named in October next year and they will march into camp a week before the World Cup in England.

Team List:

1. Kevin Naiqama

2. Taane Milne

3. Semi Valemei

4. Tyronne Phillip’s

5. Lovodua Joe

6. Brayden Wiliame

7. Akuila Uate

8. Maika Sivo

9. Issac Lumelume

10. Kane Evan’s

11. Apisai Koroisau

12. Reagan Campbell-Gillard

13. Jason Bukuya

14. Tariq Sims

15. Corbin Sims

16. D’Rhys Miller

17. Daniel Saifiti

18. Jacob Saifiti

19. Marcelo Montoya

20. Mikaela Ravalawa

21. Sitiveni Moceidreke

22. Viliame Kikau

23. Pioneer Sokobalavu

24. Tui Kamikamica

25. Be Nakubuwai

26. Brendon Wakham

27. Isaac Lumelume

28. Pio Seci

29. Penioni Tagituimua

30. Ratu Timoci Namotokula

31. Apakuki Tavodi

32. Waisake Vesikula

33. Tikiko Noke

34. Ratu Luke Nadurutalo

35. Maika Tudravu

36. Joseph Ratu Vakacereivalu

37. Waqa Blake

38. Apimeleki Lutu

39. Lar Liolavave

40. King Vuniyayawa

41. Ropate Tobe

42.Rusiate Ratu

43. Maika Serulevu

44. Meli Nabura

45. Josaia Rabouliku

46. Salimoni Ralulu

47. Mosese Qionimacawa