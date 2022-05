Race for Golden Boot award

Antonio Tuivuna, Christopher Wasasala and Jaygray Sipakana

Four players are in the run for the Golden Boot award at the Digicel Fiji FACT after three rounds of competition.

All in One Builders Nadi midfielder Jaygray Sipakana, Bakers Fresh Lautoka defender Antonio Tuivuna, Glamada Investments Rewa’s Samuela Nabenia, and 4R Electrical Labasa striker Christopher Wasasala are leveled on two goals each.

A total of 33 goals have been scored so far in the tournament.

The fourth round of pool play goes into its third day today at Lawaqa Park in Sigatoka.

Ram’s Cleaning Services/ All Freight Logistics Suva is the only team confirmed for the semi-finals at the moment.

The remaining nine teams will find out their fate today.

At 2pm, Koromakawa Rentals and Tours Navua faces Labasa followed by RC Manubhai Ba and Security Systems Management Inc Tailevu Naitasiri at 4pm.

Cambridge Farms Nadroga plays Nasinu at 6pm while Lautoka takes on Rewa at 8pm.

Two

(10) Jaygray SIPAKANA (Nadi FC)

(16) Atonio TUIVUNA (Lautoka FC)

(10) Christopher WASASALA (Labasa FC)

(13) Samuela NABENIA (Rewa FC)

One

(25) Tuiba BATIRATU (Nadi FC)

(21) Brian CHARITAR (Navua FC)

(16) Shahil DAVE (Suva FC)

(9) Abhishek DEO (Tailevu Naitasiri FC)

(14) Samuela DRUDRU (Suva FC)

(😎 Setareki HUGHES (Rewa FC)

(15) Waisake NAVUNIGASAU (Suva FC)

(2) Rahul Krishna (Nadi FC)

(9) Eshan KUMAR (Nadi FC)

(17) Barrie LIMOKI (Nadi FC)

(11) Ilisoni LOLAIVALU (Labasa FC)

(😎 Arami MANUMANUBHAI (Navua FC)

(5) Nasoni MEREKE (Nasinu FC)

(2) Simione NABENU (Suva FC)

(20) Praneel NAIDU (Ba FC)

(6) Mohammed NAIZAL (Tailevu Naitasiri FC)

(12) Isake NADUVU (Navua FC)

(9) Zoheb RAHIM (Nadroga FC)

(😎 Malakai RAKULA (Suva FC)

(3) Zibraaz SAHIB (Lautoka FC)

(14) Tomasi TUICAKAU (Nadroga FC)

(13) Epeli VALEVOU (Tailevu Naitasiri FC)

(12) Ame VOTONIU (Nadi FC)

(12) Tevita WARANAIVALU (Rewa FC)

Own goal

(14) Akeimi RALULU (Labasa FC)

TEAM P W D L GF GA GD POINTS POOL A LAUTOKA 2 2 0 0 4 2 +2 6 NADI 3 1 1 1 7 6 +1 4 LABASA 2 1 0 1 3 3 0 3 REWA 3 0 2 1 4 5 -1 2 NAVUA 2 0 1 1 3 5 -2 1 POOL B SUVA 3 3 0 0 5 0 +5 9 TAILEVU NAITASIRI 3 1 1 1 3 3 0 4 NADROGA 2 0 2 0 2 2 0 2 BA 2 0 1 1 1 2 -1 1 NASINU 2 0 0 2 1 5 -4 0