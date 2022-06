13 overseas-based players in national U19 squad

Nabil Begg is one of the players named in the Fiji under 19 46-member squad.

13 overseas-based players have been named in the Digicel Fiji Football Under-19 46-member squad.

Five players came from Australia in the likes of Solayman Mohammed, Abdullah Aiyas, Mohammed Mustafa, Nabeel Afazal, Aadil Mohammed and Aabid Mohammed.

Four players are based out in New Zealand including Caleb Prasad, Vishay Reddy, Aydin Mustahib and Aaron Mohammed.

UK players Peter Ravitasai and Oliver Mcfadyan as well as United States-based player Aansh Prasad are also in the mix.

Some notable local names in the squad include national squad member Nabil Begg, Lautoka duo Junior Dekedeke and Gulam Razool, Suva defender Samuela Navoce, Nasinu midfielder Clarence Hussain, Ba goalkeeper Isikeli Sevanaia, Rewa midfielder Neemish Prasad, Navua’s Melvin Mani and Nadroga’s rising youngster Zoheb Rahim.

The squad will march into camp at the Fiji FA Academy in Vatuwaqa next Sunday.

Squad:

1. SAMUELA NAVOCE Suva Fiji

2. STEVEN DEAN Suva Fiji

3. PENIASI ROTIDARA Suva Fiji

4. JOEL DAYAL Suva Fiji

5. GEARY KUBU Nasinu Fiji

6. CLARENCE HUSSAIN Nasinu Fiji

7. RYAN CHANDRA Nasinu Fiji

8. RISHABH KHAN Rewa Fiji

9. NEEMISH PRASAD Rewa Fiji

10. VISHANT REDDY Nadi Fiji

11. NIKESH SINGH Nadi Fiji

12. JUNIOR DEKEDEKE Lautoka Fiji

13. GULAM RAZOOL Lautoka Fiji

14. STERLING VASCONCELLOS Lautoka Fiji

15. ZOHEB RAHIM Nadroga Fiji

16. ISIKELI SEVANAIA Nadroga Fiji

17. FAAZIL FAIZUL ALI Ba Fiji

18. NABIL BEGG Ba Fiji

19. WATISONI VUNIWAQA Ba Fiji

20. MOZEEL MOHAMMED Ba Fiji

21. RATU TAUVOLI Ba Fiji

22. PAWAN SINGH Labasa Fiji

23. JOJI VUAKACA Labasa Fiji

24. SAILOSI TAWAKE Labasa Fiji

25. EPARAMA MORAICA Labasa Fiji

26. MOHAMMED FATAUL. R Seaqaqa Fiji

27. SAILASA RATU Tavua Fiji

28. SAKIUSA SAQIRI Tavua Fiji

29. SANDEEP RAM Rakiraki Fiji

30. SAMUELA NASAVA Northland Tailevu Fiji

31. MELVIN MANI Navua Fiji

32. WALELEVU BATISOQOSOQO Navua Fiji

33. MOHAMMED TUFEAL. K Nadogo Fiji

34. PETER RAVITISAI Maidstone United UK

35. ABDULLAH AIYAS Bonnyrigg White Eagles Aus

36. AANSH PRASAD Elk Grove College US

37. AYDIN ASHAZ MUSTAHIB Auckland United FC NZ

38. MOHAMMED MUSTAFA Brisbane Roar u19s n u23s Aus

39. AARON MOHEMMED Auckland City U23 NZ

40. OLIVER MCFADYAN StockPort County FC UK

41. VISHAY CHANDRA REDDY Manukau Utd Under 23s NZ

42. SOLAYMAN MOHAMMED Bonnyrigg White Eagles Aus

43. NABEEL AFAZAL Mounties Wanderers FC Aus

44. AADIL MOHAMMED Camden Tigers Aus

45. AABID MOHAMMED Bankstown United Aus

46. CALEB AARON PRASAD Manukau Utd Under 23s NZ